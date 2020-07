Roma: al via lavori di messa in sicurezza campo domani Castel Romano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziati questa mattina i lavori di delimitazione e messa in sicurezza del campo nomadi di Castel Romano, per evitare azioni illecite come lo sversamento di rifiuti. Sono impegnati nell'operazione circa 70 agenti della Polizia locale di Roma Capitale dei gruppi Spe, Gssu, Pics e Eur. Presente anche personale della Polizia di Stato. Gli operanti stanno eseguendo i controlli di rito sui veicoli presenti, rimuovendo alcune carcasse di auto. (Rer)