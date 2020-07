Austria: reintrodotta quarantena per arrivi da Romania, Bulgaria e Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria sta emettendo avvisi di viaggio riguardo Romania, Bulgaria e Moldova, a causa del peggioramento della situazione sanitaria legata al Covid-19 nei tre paesi. Lo ha annunciato oggi il governo di Vienna, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". "Chiunque arrivi dai tre Stati deve essere messo in quarantena per due settimane o portare il risultato di un test negativo (al Covid-19)", hanno dichiarato il cancelliere austriaco Sebastian Kurz e il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg in una conferenza stampa. "Saranno inoltre reintegrate le misure di controllo ai confini dell'Austria con l'Ungheria e la Slovenia", hanno aggiunto Kurz e Schallenberg citati dalla stampa di Bucarest. (Rob)