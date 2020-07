Decreto Semplificazioni: Mulè (FI), di 130 opere strategiche non ne verrà completata nessuna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, ad "Agorà estate", su Rai3 ha sottolineato che "di buone intenzioni sono lastricate le strade dell'inferno. Agli annunci devono seguire i fatti. Non mi fido - ha osservato - di un governo incapace di attuare quello che dice di fare. Tutti i decreti legati al Covid-19 prevedono 165 decreti attuativi: significa che le misure previste sono efficaci solo quando vengono emanati i decreti ministeriali. A oggi di questi 165 decreti attuativi ne sono stati firmati il 19 per cento, mentre 7 sono già decaduti. La realtà dei fatti - ha continuato l'esponente di FI - è tutta in questi numeri che certificano come delle 130 opere strategiche annunciate dal governo, tra cui rientrano contraddizioni in termini come la Gronda o l'Alta velocità, non ne verrà completata nessuna". (Rin)