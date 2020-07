Difesa: colloquio telefonico tra ministro Difesa britannico Wallace e viceministro saudita Salman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha avuto un colloquio telefonico con il viceministro della Difesa dell'Arabia Saudita, il principe Khalid bin Salman. Wallace ha dichiarato che il Regno Unito intende rafforzare le sue relazioni con l'Arabia Saudita in materia di difesa, in particolare per quanto riguarda le esportazioni militari. Il ministro della Difesa britannico ha anche dichiarato di apprezzare il ruolo dell'Arabia Saudita nella regione, sottolineando come Riad combatta i rischi per la stabilità, protegga le vie marittime e assicuri la libertà di navigazione.