Infrastrutture: Gelmini (FI), ok a modello Morandi, logica commissari sia sistematica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Radio Anch'io", su Rai Radio1, ha affermato: "Noi siamo assolutamente favorevoli ai commissari e al modello del ponte Morandi di Genova. Pensiamo che la logica dei commissari sia una logica da introdurre non solo per 15 grandi opere, deve essere sistematica". Per la parlamentare, "il decreto Semplificazioni è un'occasione persa, ci sono poche novità che non riusciranno a cambiare il sistema della Pubblica amministrazione in Italia: siamo davanti ad un passo avanti, ma molto timido".(Rin)