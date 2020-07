Sociale: Campidoglio, approvate linee guida per neomaggiorenni privi di supporto familiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta capitolina ha approvato le Linee guida per realizzare progetti mirati ad accompagnare i giovani prossimi alla maggiore età o neomaggiorenni in carico ai servizi sociali verso l'autonomia. Il servizio è rivolto a ragazze e ragazzi che fino al compimento della maggiore età sono accolti nelle comunità residenziali e nei centri di semiautonomia di Roma Capitale. Lo rende noto il Campidoglio. I progetti definiti in base alle Linee guida puntano infatti a offrire ai giovani tra i 18 e i 21 anni in uscita da queste strutture un sostegno mirato verso l'autonomia alloggiativa, lavorativa e relazionale, supportandoli verso lo sviluppo di competenze attraverso progetti personalizzati, nel rispetto dell'individualità di ciascun ragazzo. "Con queste Linee guida vogliamo contribuire a sostenere i giovani in carico ai servizi sociali, con l'acquisizione graduale di responsabilità e competenze, accompagnandoli nel momento in cui sono chiamati a un passaggio, quello all'età adulta, che può rappresentare una fase particolarmente delicata per chi non ha un supporto familiare. Questi progetti prenderanno vita all'interno di appartamenti capitolini e confiscati alla criminalità organizzata, dove i giovani potranno vivere e crescere in una dimensione familiare e con il sostegno dei nostri educatori che li affiancheranno", commenta il sindaco di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)