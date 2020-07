Sociale: Campidoglio, approvate linee guida per neomaggiorenni privi di supporto familiare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi progetti vogliono costituire un ponte, tra un'adolescenza in struttura e una maturità in autonomia. Il nostro obiettivo è sostenere i giovani in modo attivo, valorizzando lo sviluppo di capacità e competenze individuali con l'obiettivo finale di uscire dal circuito assistenziale e raggiungere autonomia e qualità della vita. Questi progetti per i giovani si svilupperanno all'interno dell'impegno più ampio che stiamo portando avanti per riconvertire appartamenti confiscati alla criminalità organizzata o del patrimonio capitolino verso servizi innovativi a sostegno dei più fragili, tra cui i cohousing per persone anziane e i servizi di housing first dove sostenere l'autonomia di persone senza dimora. L'impegno su questo fronte è massimo", aggiunge l'assessore alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale Veronica Mammì. "Mettiamo il patrimonio capitolino e gli immobili confiscati alla criminalità organizzata a disposizione del bene comune. Un impegno che abbiamo intrapreso da tempo per restituire alla città diversi beni confiscati destinandoli al servizio delle reti di sostegno dei cittadini più fragili. Come per questi progetti sociali specificatamente dedicati ai neomaggiorenni privi di supporto familiare. Un fondamentale percorso inclusivo di sostegno e formazione che porterà questi ragazzi alla conquista dell'autonomia personale e sociale", sottolinea l'assessore al Patrimonio e alle politiche abitative di Roma Capitale Valentina Vivarelli (Com)