Fase 3: Fontana, momento di non ritorno, pubblico abbia coraggio di intervenire su burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È il momento di non ritorno". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha definito la fase post-Covid, intervenendo a un incontro organizzato da Water Alliance, la rete dei gestori di acque pubbliche lombarde. "Il pubblico - ha esortato il governatore - deve avere il coraggio di intervenire sulle procedure, sulle semplificazioni, sulla burocrazia che sta rinviando ogni tipo di intervento. Ci sono tanti soldi che potrebbero essere utilizzati in investimenti pubblici, che vengono rinviati in maniera inaccettabile. Io credo che ormai siamo giunti a un punto di non ritorno: o abbiamo il coraggio di iniziare questa fase di rivisitazione delle procedure, oppure rischiamo di essere travolti dal mondo, che sta andando a una velocità non compatibile con quella a cui stiamo andando noi". "Noi - ha aggiunto Fontana, rifacendosi al progetto di legge regionale di semplificazione presentato ieri - dobbiamo invertire il principio: ci fidiamo di quello che ci dicono i nostri cittadini e poi andremo a controllare. Non dobbiamo costringere il cittadino a produrre tonnellate di carte, di cui noi dovremmo teoricamente essere già in possesso. Credo che se non si inizia a invertire questo principio, non si va da nessuna parte. Altrimenti si rischiano di fare delle semplificazioni che creano ancora più burocrazia e che appesantiscono le procedure e questo è assolutamente inaccettabile". "Credo che questo sia un momento veramente fondamentale per il nostro paese: siamo in una situazione sicuramente di difficoltà e dobbiamo iniziare a togliere quei lacci e quei lacciuoli che sono una delle colpe della scarsa efficienza della macchina pubblica", ha concluso il presidente della Regione Lombardia. (Rem)