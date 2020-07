Trasporti: al via potenziamento tratta ferroviaria Ravenna-Rimini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno della riorganizzazione e dell’incremento del trasporto ferroviario del bacino della Romagna è ufficialmente partito. La giunta regionale ha infatti approvato lo schema di Protocollo di intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa per il potenziamento del collegamento ferroviario Ravenna-Rimini, uno degli obiettivi previsti dal Prit 2025, il Piano regionale integrato dei trasporti della regione Emilia-Romagna. Lo schema di Protocollo, approvato dalla giunta regionale, prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto tra Rfi e Regione che, entro un anno, deve individuare e definire, attraverso la sottoscrizione di un Accordo attuativo, il piano degli interventi infrastrutturali, tecnologici, operativi e organizzativi necessari a realizzare il miglioramento dei collegamenti ferroviari tra Ravenna e Rimini. Si tratta di misure di adeguamento che consentiranno di effettuare servizi sulla linea romagnola con una frequenza di 30 minuti per senso di marcia e con fermata in tutte le località di servizio intermedie. In merito l’assessore ai Trasporti, Andrea Corsini, ha spiegato: “La sottoscrizione del protocollo d’intesa è un importante punto di partenza per realizzare una serie di azioni di potenziamento tecnologico che porteranno a velocizzare una linea strategica del trasporto ferroviario regionale, la Ravenna-Rimini, andando così a migliorare l’offerta dei servizi a beneficio dei passeggeri ma anche degli abitanti dell’area. La qualificazione del trasporto su ferro rappresenta un obiettivo centrale dell’azione regionale, perchè garantisce agli utenti sicurezza, rapidità ed efficacia dei collegamenti oltre a rappresentare il sistema di connessione che meglio osserva i parametri dello sviluppo sostenibile”. (segue) (Ren)