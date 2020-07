Ict: Vodafone Italia e Discovery Italia rinnovano partnership sui contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partnership fra Vodafone Italia e Discovery Italia si rafforza e si rinnova attraverso un nuovo accordo ancora più ricco e completo. Da oggi - si legge in una nota - sarà disponibile per tutti i clienti di Vodafone Tv - in streaming e on demand - anche Discovery Channel, il canale flagship del gruppo Discovery distribuito da oltre 30 anni in tutto il mondo, oltre al meglio dei contenuti di Animal Planet, il brand dedicato al mondo della natura e degli animali. Su Vodafone Tv, inoltre, continueranno ad essere disponibili – sempre in streaming e in modalità on demand - tutti i nove canali free to air del gruppo Discovery - NOVE, Real Time, DMax, Giallo, Motor Trend, K2 e Frisbee a cui si aggiungono quest’anno HGTV – Home & Garden TV, il brand dedicato alla casa e a chi la vive e Food Network. Discovery Channel approda quindi su Vodafone TV, per tutti i clienti, in streaming e on demand, 24 ore su 24. Discovery Channel è il brand che ha reso celebre il gruppo in tutto il mondo per la sua programmazione avvincente e sempre originale con titoli diventati veri e propri cult come La febbre dell’Oro, Deadliest Catch, Morgan Freeman Science Show. (segue) (Com)