Ue: presidente serbo Vucic, Bruxelles abbia più coraggio politico su Balcani occidentali

- La pandemia di coronavirus ci ha insegnato che il pericolo sanitario è il pericolo maggiore. Lo ha detto il presidente serbo, Alaksandar Vucic, intervenendo alla conferenza online "Europa senza censure", organizzata dalla Fondazione per un Ungheria civica. L'intervento di Vucic ha toccato due temi fondamentali, ovvero il ruolo dei partiti di centro-destra e cosa dovrebbe essere fatto per un'Europa economicamente stabile e sostenibile. "La questione fondamentale è cosa possiamo fare per mantenere viva la speranza per il futuro nei nostri paesi. Abbiamo bisogno di più cooperazione in sicurezza. La Serbia e l'Ungheria hanno rispettato le rispettive misure di sicurezza", ha detto Vucic. (segue) (Vap)