Ue: presidente serbo Vucic, Bruxelles abbia più coraggio politico su Balcani occidentali (2)

- In tempi di crisi come quelli attuali, i paesi europei hanno bisogno di rispetto reciproco e di una cooperazione autentica e amichevole. Resta inoltre sempre all'orizzonte il rischio di una nuova crisi migratoria "della quale dobbiamo essere consapevoli". "Non abbiamo solo bisogno dell'Europa. L'Europa ha bisogno di almeno parte dei Balcani occidentali e penso che a Bruxelles ci voglia più coraggio politico", ha continuato il presidente serbo. Vucic ha attaccato anche la burocrazia e la correttezza politica, a cui oppone la necessità di "risolvere i problemi veri della gente" e di preservare la libertà di opinione. (Vap)