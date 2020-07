Milano: Sardone (Lega), dopo episodio radicalizzato chiudere moschea abusiva via Chiarissimi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come apprendiamo dalle prime agenzia stampa, il radicalizzato arrestato per apologia e istigazione all'adesione all'Isis frequentava la moschea abusiva "Al Nur" di via Chiarissimi a Milano, vicina agli ambienti sunniti e più radicali dell'islam. A questo punto chiediamo al Comune di non nascondere più la sabbia sotto al tappeto, ma di intervenire nell'unico modo possibile: chiudere e smantellare questo sedicente centro culturale che altro non è che un luogo di culto illegale, per di più frequentato da aspiranti terroristi, oltre ovviamente a tutte le altre moschee irregolare presenti a Milano. Ora basta". Così Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega. "Siamo di fronte a una vicenda gravissima e inquietante che vede ancora una volta la nostra città come crocevia di propaganda estremista e relazioni oscure. Oltre all'arrestato, le indagini vertono anche su due minorenni che frequentano via Chiarissimi, uno dei quali in particolare è risultato essere in contatto col sito Amaq, agenzia di stampa strumento di propaganda dell'Isis. È arrivato il momento di ripulire Milano dai fondamentalisti e da quanti aggirano regole chiare e ben precise: la sinistra non si azzardi a parlare di razzismo o di libertà di culto, perché in gioco c'è la sicurezza di tutti". (Rem)