Grecia: 56 aziende tedesche parteciperanno alla fiera di Salonicco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 56 le aziende tedesche rappresentante all'edizione 2020 della fiera economica internazionale di Salonicco. Lo ha annunciato la Camera di commercio greco-tedesca. I settori rappresentanti, scrive l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", saranno quelli dell'aviazione, dell'aerospazio, dell'automotive e dell'industria farmaceutica. Anche il settore dell'Ict e dell'agroalimentare saranno rappresentate a settembre per l'85ma edizione di quello che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per l'economia della Grecia. La Camera di commercio greco-tedesca ha inoltre annunciato che allestirà un padiglione intitolato "la Grecia incontra la Germania", al fine di dare un'opportunità alle società elleniche con un livello di export importanti verso la Germania di promuovere le loro attività ad i 100mila visitatori attesi per l'edizione di quest'anno. "Siamo convinti che la decisione di insistere su questa partecipazione è corretta", ha dichiarato l'ambasciatore tedesco ad Atene, Ernst Reichel, auspicando che tale appuntamento possa segnare il rilancio economico dopo la pandemia del Covid-19. (Gra)