Tlc: concluso progetto formativo Elis e Open Fiber su scuola e impresa per futuro digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alla base di tutto – ha dichiarato Pietro Cum, amministratore delegato di Elis – c'è stata la volontà di arricchire il dialogo tra mondo della scuola e quello dell'impresa. La formazione deve essere sempre più integrata con il mondo del lavoro, perché gran parte dell'apprendimento avviene sul campo. E infatti, l'80 per cento dei giovani ritiene che l'esperienza pratica durante gli stage sia importante quanto l'educazione formale. Questo progetto ha coinvolto sia gli studenti, che hanno vissuto esperienze di formazione in assetto lavorativo, sia persone di azienda, che sono state chiamate a ispirare i giovani e a raccontarsi in modo diverso. Creando un ponte tra questi due mondi, la stessa Open Fiber è diventata luogo di studio e sperimentazione, non soltanto per le proprie persone, ma per ragazzi di cinque diverse città, su tutto il territorio nazionale. A tutto questo si è aggiunto, nel periodo di lockdown e in maniera inattesa, il valore delle infrastrutture e della tecnologia, che hanno garantito continuità relazionale ed hanno ulteriormente arricchito l'esperienza formativa del progetto. Ogni azienda deve essere luogo di studio e sperimentazione per i propri dipendenti, se vuole che l'investimento sulle persone cresca nel tempo e crei continuamente valore ed innovazione". (segue) (Com)