Tlc: concluso progetto formativo Elis e Open Fiber su scuola e impresa per futuro digitale (3)

- "Connettere il Paese e offrire nuove opportunità a tutti, grazie alle potenzialità di una rete integralmente in fibra ottica, è la mission di Open Fiber. Per raggiungere questo fondamentale obiettivo di sviluppo – evidenzia Ivan Rebernik, direttore personale e Organizzazione di Open Fiber – è necessario rimanere connessi coi migliori, in ogni campo della nostra attività. Ed è proprio con questo spirito che, ormai tre anni fa, abbiamo partecipato al progetto "Alleanza per l'Alternanza" strutturato in partnership con Elis. Una scelta vincente, ripagata da un arricchimento personale e professionale che continua a viaggiare in una duplice direzione. In primo luogo, verso gli studenti coinvolti, giovani talenti desiderosi di apprendere nuovi percorsi con una realtà aziendale frizzante e a sua volta giovane come Open Fiber. Nell'altro verso spiccano invece i nostri maestri di mestiere, persone appartenenti alle diverse aree (non soltanto tecniche) che compongono Open Fiber. Donne e uomini capaci di restituire ai ragazzi l'entusiasmo e le competenze profusi quotidianamente nello svolgimento delle rispettive professioni. "Alleanza per l'Alternanza" voleva e continua a essere esattamente questo: un ambiente favorevole all'emersione dei talenti. Ne siamo certi, tra questi giovani da Nord a Sud, con le loro differenze e capacità, si trovano alcuni futuri protagonisti del mondo delle telecomunicazioni". (Com)