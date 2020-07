Decreto semplificazioni: Masucci (Fit-Cisl Lazio), bene sblocco grandi opere, presto i cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sblocco delle grandi opere nel Lazio e in tutto il territorio nazionale, rappresenta precisamente ciò che la Cisl e la Fit chiedono da tempo per il rilancio del territorio e per favorire la ripresa economica e occupazionale del sistema Paese, a maggior ragione dopo l'emergenza Covid". È quanto dichiara il Segretario Generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci. "Per quanto riguarda il nostro territorio, l'efficientamento della mobilità e del traffico merci Nord-Sud e versante tirrenico-adriatico è fondamentale, soprattutto in una regione che ha il suo core business nel turismo e nell'export. Adesso l'auspicio è che si passi rapidamente dalle parole ai fatti: si aprano i cantieri", ha aggiunto Masucci. "Da tempo chiedevamo il completamento della Orte - Civitavecchia, fondamentale per il traffico passeggeri e per il cosiddetto 'ultimo miglio' delle merci. Le potenzialità di una connessione efficiente con il Porto di Civitavecchia sono enormi". (segue) (Com)