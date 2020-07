Decreto semplificazioni: Masucci (Fit-Cisl Lazio), bene sblocco grandi opere, presto i cantieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme agli interventi sulla Tirrenica, sulla Salaria e sulla Roma-Latina, all'ultimazione dell'anello ferroviario e il potenziamento della Roma - L'Aquila, si andrebbe finalmente a definire un complesso organico di mobilità infra/ultra regionale di primaria importanza non solo per la qualità della vita e della mobilità dei cittadini, ma per la ripresa del tessuto produttivo dell'intero territorio", continua il segretario Masucci. "Una rete infrastrutturale intermodale ed efficiente, infatti, sarebbe un vero e proprio volano per lo sviluppo, e rappresenta una precondizione essenziale per lo sblocco delle attività economiche e delle dinamiche occupazionali, anche rispetto al settore dei trasporti che è urgente rilanciare auspicando un'accelerazione in seno alla costituzione dell'Osservatorio condiviso con l'assessore regionale ai Trasporti Mauro Alessandri". (Com)