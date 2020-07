Ucraina: premier Shmyhal, deficit bilancio a 7,5 per cento "non è un problema"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio del 7,5 per cento per l’Ucraina “non è un problema”. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal, ripreso dall’agenzia di stampa “Ukriform”, nel corso di una videoconferenza organizzata dal centro di ricerca britannico Chatham House. “Si tratta di un deficit molto minore di quello di altri paesi in Europa, che possono anche toccare il 10 per cento. Del resto il 7,5 per cento è il livello di deficit che abbiamo concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi) durante i negoziati”, ha detto Shmyhal. Il governo ucraino, ha aggiunto il premier, è consapevole di come poter concludere l’anno fiscale. “Si tratta di un indicatore economico che non pone problemi di alcuni tipo in termini di copertura e di bilancio annuale”, ha aggiunto Shmyhal. (Rum)