Messina: dissesto idrogeologico, a San Marco d'Alunzio si consolida centro abitato

- Via libera ai lavori a San Marco d'Alunzio nel Messinese, nell'area a valle di via Cappuccini. La Struttura contro il dissesto idrogeologico guidata da Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, porta avanti la tutela dei centri storici dell'Isola, grazie a un'attività di programmazione mirata degli interventi e delle risorse disponibili. Gli Uffici di piazza Ignazio Florio, diretti da Maurizio Croce, hanno infatti aggiudicato in via definitiva alla Consolidamenti speciali srl di Acireale, in ragione di un ribasso del 27,5 per cento e per un importo di un milione e settecentomila euro, la gara per il consolidamento del versante ovest. Si tratta di un completamento reso necessario e indifferibile dai movimenti franosi che nel tempo hanno determinato una serie di lesioni in numerosi edifici, mettendo a repentaglio l'incolumità pubblica e la stabilità delle infrastrutture. E' per questo motivo che l'amministrazione comunale, in varie occasioni, ha dovuto procedere allo sgombero delle abitazioni maggiormente compromesse, con soluzioni tampone che ora non hanno più alcuna ragione perché il cantiere può finalmente aprire e risolvere una situazione problematica. Il progetto prevede la realizzazione di paratie tirantate e la regimazione delle acque superficiali. Verranno definite anche soluzioni tecniche di ingegneria naturalistica per ridurre al minimo l'impatto ambientale, preservando il paesaggio in uno dei borghi più pittoreschi, noto per le sue ventidue chiese e per il suggestivo panorama. (Ren)