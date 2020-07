Coronavirus: “Echorouk”, gli algerini fuggono in campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte famiglie algerine residenti nelle città non hanno esitato a recarsi ne i villaggi e nelle campagne del Paese, sfuggendo a disagi, al calore e al coronavirus. Secondo alcuni, le campagne sono un luogo sicuro, soprattutto alla luce della presenza di alloggi in luoghi relativamente isolati, nonché della possibilità di godere del turismo montano. La campagna, spiega il quotidiano algerino "Echorouk", si è trasformata in una vera alternativa per molte famiglie algerine, fuggendo dallo spettro della pandemia che si sta diffondendo nelle città e nei quartieri popolari in particolare. (Ala)