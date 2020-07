Molise: sfiducia al governatore, per il M5s "un teatrino dell'ipocrisia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il teatrino dell'ipocrisia andato in scena Consiglio regionale la maggioranza si è assunta la responsabilità di prolungare un'agonia. Da oggi i consiglieri di centrodestra dovranno accompagnare Toma nella narrazione di un Molise che non c'è e dovranno risponderne ai lavoratori, agli operatori sanitari, ai sindacati, agli amministratori locali, agli imprenditori, ai molisani in difficoltà, insomma a tutte le categorie che ogni giorno contestano l'operato del presidente. E' il giudizio severo dei rappresentanti del M5S nell'Assemblea regionale molisana che ieri sera ha respinto il voto di sfiducia al governatore Toma "Qualcuno ha accusato la mozione di sfiducia di inutilità dato l'esito scontato. Ma una mozione di sfiducia, il più importante atto istituzionale che una qualsiasi forza politica possa presentare in Consiglio regionale, diviene un atto di responsabilità, anzi un dovere, davanti alla nullità dell'operato di un presidente e della sua Giunta. Abbiamo presentato un documento basato su fatti concreti,- spiegano ancora i consiglieri del M5S - supportato da motivazioni fondate e inoppugnabili, pensato per il bene del Molise. Non è un gioco delle parti frutto di calcoli, altrimenti scadremmo al livello di chi i calcoli li fa giorno e notte per trascinare avanti una legislatura già morta da un pezzo". (segue) (Gru)