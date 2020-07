Yemen: Docufilm “Ciò che resta di me” vince il festival di Los Angeles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Docufilm yemenita "Ciò che resta di me" ha vinto il festival di Los Angeles come miglior documentario. Secondo quanto annuncia oggi la stampa yemenita, si tratta dell'ultimo di una serie di riconoscimenti a livello internazionale che questo lavoro che documenta l'assedio della città di Taiz da parte dei ribelli Houthi. L'opera del regista giordano Nisreen Sbeihi Noman documenta il dramma delle vittime delle mine anti-uomo piazzate dai ribelli Houthi a Taiz e gli sforzi delle Ong come Medici Senza Frontiere per curare le vittime della guerra.(Res)