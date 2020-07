Roma: Raggi visita cantiere su via Tiburtina, lavori proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha visitato il cantiere su via Tiburtina "per vedere", spiega su Facebook, come stanno proseguendo i lavori "per completare il raddoppio di questa importante arteria di traffico. Come sapete bene, si tratta di un cantiere che abbiamo fatto ripartire dopo anni di stallo, un’opera strategica di grande importanza per cittadini, grandi aziende e commercianti della zona - afferma Raggi - . Ho visitato sia l’area dove stanno proseguendo gli scavi archeologici, sia la parte di cantiere davanti la stazione Rebibbia, dove sono state completate le operazioni per il rifacimento del manto stradale. Il tratto centrale della carreggiata, in direzione del Grande raccordo anulare, che è stata ampliata rispetto al passato, ha ora riaperto ed è percorribile dalle macchine". Raggi ricorda "che l’appalto per il raddoppio di via Tiburtina risale a parecchi anni fa. Nel tempo ci sono state criticità di vario tipo e intanto i cittadini e i commercianti della zona hanno dovuto passare ogni giorno, per anni, davanti a un cantiere fermo. Noi siamo intervenuti per far riprendere i lavori e per restituire ai cittadini, in tempi più brevi possibili, questa area riqualificandola e migliorando la viabilità", conclude Raggi. (Rer)