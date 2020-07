Yemen: sgominata cellula terroristica legata agli Houthi a Marib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di sicurezza yemeniti hanno divulgato i dettagli sull'operazione che ha portato alla scoperta di una cellula guidata da Muhsin Sabian, uomo fedele ai ribelli filo-iraniani Houthi, attiva a Marib, ad est della capitale Sana'a, controllata dal governo riconosciuto dello Yemen. Sabian è stato ucciso insieme ad altri sette suoi compagni alla fine dello scorso giugno, in un'operazione di sicurezza dell'esercito con il sostegno delle tribù degli Ubaida, nella zona del Wadi Ma'rib. I ministeri della Difesa e dell’Interno hanno spiegato in una conferenza stampa congiunta ieri nella città di Marib che Sabian dirigeva una cellula Houthi coinvolta in omicidi e saccheggi per conto del gruppo ribelle. Il direttore della sicurezza del governatorato di Marib, il generale Yahya Hamid, ha mostrato in dettaglio le attività di Sabian negli ultimi mesi e anni fornendo prove sulla pericolosità della cellula scoperta all'interno della città yemenita. (Res)