Lavoro: Durigon (Lega), quando le cose sono fatte bene è difficile toglierle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando le cose sono fatte bene è difficile toglierle: così Claudio Durigon, deputato della Lega, intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus commentando la conferma di Quota 100. "Sarebbe imbarazzante eliminare quota 100. Ci aspettiamo un passo in avanti in più: quota 41. Bisogna lavorarci, dare subito risposte, ma ancora non vedo questa intenzione da parte del governo. Quantomeno hanno capito che quota 100 è uno strumento adeguato e che può dare risposte anche sul fronte del turnover”, ha detto il parlamentare leghista.(Rin)