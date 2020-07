Filippine: ministro Finanze Dominguez, “no a scelta binaria tra salute e sostentamento”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze delle Filippine, Carlos Dominguez III, ha dichiarato oggi, 8 luglio, che l’operazione di contrasto alla pandemia di coronavirus non dovrebbe porre una scelta binaria tra la tutela della salute e la garanzia per i cittadini dell’accesso ai loro mezzi di sostentamento. “In un paese dove l’età media è inferiore ai 25 anni, l’emergenza sanitaria posta dalla Covid-19 è forse l’emergenza economica più dura che i nostri cittadini si troveranno mai ad affrontare. Questa pandemia è un ‘cigno nero’ che nessuno aveva previsto o era davvero preparato ad affrontare”, ha detto Dominguez durante un forum in vista del Discorso sullo Stato della nazione tenuto annualmente dal presidente. Il ministro ha avvertito che il coronavirus continuerà a gravare sull’economia sino a quando non sarà stato sviluppato un vaccino. “Nel frattempo, dobbiamo tornare al lavoro nel modo più sicuro possibile. Dobbiamo trovare un equilibrio ragionevole tra la salvaguardia della salute pubblica e il riavvio della nostra economia”, ha aggiunto il ministro. “Salute e sostentamento non sono una scelta binaria. Dobbiamo proteggere le vite in modo tale da non impedirci di guadagnarci da vivere”. (segue) (Fim)