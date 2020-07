Difesa: comandanti esercito britannico firmano documento per abolire cultura machista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I comandanti di rango più alto dell'esercito britannico hanno firmato un accordo con "impegni veramente seri" con il quale si dichiarano responsabili di qualsiasi fallimento nel migliorare il trattamento di donne e minoranze etniche all'interno delle forze militari. Il capo dello Stato maggiore britannico, Nick Carter, ha detto alla Commissione per la difesa della Camera dei Comuni che è "semplicemente inaccettabile" che ci sia stato un fallimento nello sradicare la "cultura machista" nei ranghi dell'esercito. "Penso che la cosa veramente preoccupante sia la cultura. Voglio che le persone vengano giudicate in base al loro coraggio morale e alla loro abilità di occuparsi delle persone che hanno il privilegio di comandare e guidare", ha detto Carter. Il capo dello Stato maggiore ha sottolineato la gravità del fatto che molte donne, persone di colore, di origine asiatica o di minoranze etniche abbandonino l'esercito dopo pochi anni a causa di questa cultura offensiva. Secondo Carter una prima area in cui è fondamentale introdurre cambiamenti è il sistema dei reclami di servizio. "E' semplicemente inaccettabile che al momento il sistema dei reclami sia troppo lento nel mostrare risultati. Quando compie il suo dovere, ciò è spesso già irrilevante per via della censura che deriva dall'avere il coraggio di parlare all'interno dell'esercito", ha notato il capo dello stato maggiore. (Rel)