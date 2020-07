Senegal: piazza dell’isola di Goree cambia nome in segno di solidarietà con le proteste razziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Senegal hanno cambiato nome alla piazza Europa nell’isola di Goree, nota per essere stata il più grande centro di commercio di schiavi della costa africana, ribattezzandola piazza della Libertà e della dignità umana in segno di solidarietà con le proteste razziali dopo l’uccisione di George Floyd. La decisione è stata approvata dal Consiglio municipale dell'isola. La piazza, i cui lavori di ristrutturazione nel 1998 avevano ricevuto dei finanziamenti europei, era stata inaugurata nel 2003 dal sindaco Augustin Senghor e dall'allora presidente della Commissione europea, Romano Prodi. L'isola di Goree, situata a tre chilometri al largo della costa del Senegal, è stata il più grande centro di commercio di schiavi sulla costa africana dal 15mo al 19mo e per questo è stata inserita nel 1978 nella lista dei siti patrimonio mondiale dell’umanità dell’Unesco.(Res)