Slovacchia: Kollar resta presidente del parlamento

- Boris Kollar, leader del partito slovacco Siamo una famiglia (Sme Rodina) resterà presidente del parlamento. L'aula non ha infatti approvato la sua rimozione in un voto a scrutinio segreto, secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Tasr". 76 deputati hanno partecipato al voto, mentre i voti validi sono stati 71. Solo 5 sono stati i voti a favore dell'allontanamento di Kollar, 46 invece i voti contrari e 20 le astensioni. A promuovere l'iniziativa è stato lo stesso Kollar. I parlamentari di Libertà e solidarietà (Sas) e di Per la gente (Za ludi), alleati di governo di Sme Rodina, non hanno partecipato al voto e volevano che Kollar desse le dimissioni di sua spontanea volontà, invece di rimettere questa responsabilità ai membri del parlamento. Gente comune (Olano) ha invece lasciato ai suoi deputati la libertà di scegliere come votare. Prima del voto, Peter Pcolinsky, capogruppo di Smer Rodina, aveva messo in guardia che, in caso di esito positivo alle dimissioni di Kollar, la formazione avrebbe abbandonato la coalizione di governo. Kollar è stato recentemente accusato di plagio della sua tesi di laurea, ma ha più volte ribadito di aver ottenuto il titolo in modo regolare. (segue) (Vap)