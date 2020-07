Slovacchia: Kollar resta presidente del parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se la coalizione di governo della Slovacchia vuole durare ancora per tutta la legislatura, il partito Sme Rodina (Siamo una famiglia) deve continuare a farne parte", questa la valutazione fatta nei giorni scorsi dal primo ministro slovacco, Igor Matovic, parlando all'emittente televisiva "Tv Markiza". Sulla vicenda del plagio della tesi di laurea del leader di Sme Rodina, Boris Kollar, Matovic ritiene che gli altri partiti di coalizione, ovvero Libertà e solidarietà (Sas) e Per la gente (Za ludi) stiano giocando un gioco rischioso. Da entrambe le formazioni sono arrivate richieste di dimissioni di Kollar, mentre il partito del capo del governo, Gente comune (Olano), si è mostrato più conciliante. Nella medesima intervista, Matovic ha detto che verrà presentata una riforma delle modalità di elezione del capo della polizia in autunno e che il suo esecutivo non intende proporre un ritorno alla flat tax fissa al 19 per cento. (segue) (Vap)