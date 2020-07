Slovacchia: Kollar resta presidente del parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di organizzazioni non governative ha organizzato la scorsa settimana delle proteste contro le mancate dimissioni di Kollar, accusato del plagio della sua tesi di laurea. "Il plagio di Kollar non è solo una questione di principio, è anche un caso di frode", ha dichiarato Klara Bernatova, rappresentante dell'organizzazione "Fermiamo la corruzione". "Ignorare la frode demoralizza la società, crea un ambiente iniquo e incoraggia comportamenti analoghi", ha continuato. Bernatova aggiunge che Kollar non è peraltro l'unico politico il cui titolo accademico è stato ottenuto in circostanze sospette. La protesta mira a chiedere le dimissioni del presidente del parlamento, l'adozione di un sistema efficace anti-plagio da parte delle università e l'annullamento dei titoli accademici ottenuti in modo fraudolento. (segue) (Vap)