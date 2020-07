Reddito cittadinanza: Durigon (Lega), fallimento fase 2 per litigi tra Di Maio, Catalfo e Anpal

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I litigi tra Di Maio, Catalfo e l’Anpal hanno fatto in modo che la fase 2 con i navigator fallisse: lo ha detto Claudio Durigon, deputato della Lega, su Radio Cusano Campus. Sul reddito di cittadinanza "avevamo votato il reddito di cittadinanza, perché eravamo convinti che potesse essere utile anche per rilanciare l’occupazione. Avevamo presentato diversi emendamenti per farlo funzionare", ha spiegato il parlamentare della Lega.(Rin)