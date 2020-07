Missioni: Garavini, "Italia Viva centrale per la tenuta dell'esecutivo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia Viva rivendica di aver salvato la maggioranza di governo da un “difficile confronto interno” grazie alla presentazione di un ordine del giorno sulla Libia a prima firma del partito approvato ieri dal Senato. “Sono diversi gli impegni assunti dal governo sulle Delibere Missioni, votate al Senato grazie all‘approvazione di un ordine del giorno a prima firma Italia Viva”, ha dichiarati la senatrice Laura Garavini, presidente commissione Difesa e vicepresidente vicaria del gruppo Italia Viva. “Con l'ordine del giorno approvato sulla Libia, Italia Viva ha ricomposto la maggioranza, salvandola da un difficile confronto interno, grazie alla presentazione di un testo sul quale tutte le forze hanno potuto convergere. Grazie all'approvazione di questo odg, l'esecutivo ha potuto superare l'impasse nel quale si trascinava da giorni in merito alla questione Libia. La senatrice ha spiegato come il testo includa l’impegno a modificare “in tempi stretti” il memorandum sottoscritto con le autorità libiche nel 2017. “Nella direzione del rispetto dei diritti umani e della possibilità di prevedere la presenza delle organizzazioni internazionali nei campi di accoglienza profughi. Inoltre si è previsto l‘impegno del Governo ad evitare che ai corsi di formazione destinati alla guardia costiera libica partecipino persone coinvolte in episodi di sfruttamento dei migranti. Il Governo si è impegnato inoltre a prevedere l‘apertura di canali umanitari per l‘accesso sicuro di profughi di guerra e a fare luce sul reale utilizzo di fondi pubblici italiani stanziati a favore di progetti delle municipalità libiche”, ha concluso. (Res)