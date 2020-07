Ue: ministro tedesco Scholz su "la Repubblica", la Germania vuole il Fondo per aiutare l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicecancelliere nonché ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, in un suo intervento su "la Repubblica" scrive: "Insieme. Per rilanciare l'Europa" - è questo il motto che abbiamo scelto per la Presidenza del Consiglio tedesca, iniziata pochi giorni fa. Questi non sono tempi normali: il mondo sta attraversando la prima crisi sanitaria globale del ventunesimo secolo. Nella sola Europa sono morti più di 140.000 cittadini per il virus o con il virus; le conseguenze sociali ed economiche della pandemia riguardano ognuno di noi. Aiutarsi a vicenda nel casi di emergenza: è il principio di solidarietà sul quale si fonda l'Ue". "Le collettività, - spiega il ministro - in tempi di crisi, o resistono bene o si disintegrano. Fra i Paesi dell'Ue vi è stata una più ampia assistenza reciproca che in qualsiasi altra regione del mondo. E non appena si sono manifestate le prime avvisaglie di una crisi dei mercati finanziari, noi, i ministri delle Finanze, abbiamo agito con vigore. Una spaccatura economica di lunga durata avrebbe ripercussioni negative anche sulla coesione politica in Europa. E' per questo motivo che la Germania ha avanzato insieme alla Francia la proposta di istituire un fondo europeo per la ripresa economica". "II nostro obiettivo - continua - è che le risorse finanziarie possano essere erogate a partire dall'inizio del 2021. La Germania si impegna a costruire ponti, ma nel contempo bisogna che tutti gli Stati membri mostrino il necessario spirito di compromesso e coraggio politico. Ciascuno dovrà essere disposto a mettere in discussione le proprie consuete "linee di demarcazione". (segue) (Geb)