Ue: ministro tedesco Scholz su "la Repubblica", la Germania vuole il Fondo per aiutare l'Europa (2)

- Tuttavia, per conquistare il consenso dei cittadini di tutta Europa occorrerà impiegare queste risorse come investimenti volti a potenziare le nostre economie rendendole più competitive, resilienti ed ecologiche" Scholz pensa che "nell'ambito di una strategia basata sul partenariato dobbiamo identificare tutti i processi di riforma da avviare in ciascuno dei nostri Paesi, per poterli affrontare insieme. Tra l'altro, si tratterà di modernizzare le procedure di bilancio dell'Unione". "Dobbiamo - aggiunge - trovare il modo di ancorare saldamente quegli elementi che, essendo attualmente alle prese con la pandemia del coronavirus, abbiamo in una certa misura perso di vista: completare l'Unione bancaria, accelerare il processo di creazione dell'Unione dei mercati dei capitali, avviare le riforme del Meccanismo europeo di stabilità che da lungo tempo sono oggetto di discussione, con l'obiettivo di renderlo più efficace ed Incisivo". (segue) (Geb)