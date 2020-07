Ue: ministro tedesco Scholz su "la Repubblica", la Germania vuole il Fondo per aiutare l'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciò secondo il ministro tedesco "presuppone anche la creazione di un ambiente sicuro per la digitalizzazione del settore finanziario, lo sviluppo di un mercato finanziario competitivo per servizi criptofinanziari, nonché una vigilanza efficace nella lotta contro il riciclaggio di denaro. Tutti questi elementi sono ulteriori criteri fondamentali per la realizzazione di un'Unione fiscale. In tale contesto si fa sempre più pressante la questione di una tassazione equa ed efficace delle imprese che operano su scala internazionale. Proprio la pandemia ha dimostrato quanto sia importante avere alle spalle uno Stato sociale robusto. Pertanto non è tollerabile che tali aziende evitino di pagare le imposte". "Ci auguriamo - conclude Scholz - di giungere a un compromesso a livello internazionale nei negoziati per una riforma della fiscalità internazionale, compresa una tassazione minima effettiva. Affronteremo tutte queste tematiche in uno spirito di sovranità e solidarietà europea. Il nostro obiettivo è un'Europa forte. Impegniamoci, tutti insieme, per poter emergere politicamente più uniti quando questa crisi finirà". (Geb)