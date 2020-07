Decreto Semplificazioni: Variati (Pd), su abuso d’ufficio non c'è abolizione reato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli appalti, invece, il sottosegretario aggiunge: “Siccome il Paese deve ripartire e siccome per una mela marcia non si butta l’intera cassetta delle mele, il governo ha deciso di dare fiducia al Paese sano perché le cose si facciano. Ecco allora che per i lavori fino a 150mila euro può essere fatto un affidamento diretto, per quelli superiori scatta una procedura negoziata senza bando per cui vengono invitate alcune ditte a rotazione e questo velocizzerà le cose. Bastava che durante un procedimento di affidamento dei lavori, una delle ditte avviasse un ricorso e tutto si fermava. Adesso invece un ricorso - prosegue - non costituisce giustificato motivo per non andare avanti, quando la magistratura avrà emesso delle sentenze allora si valuterà. Noi avremo un sistema di controlli sugli appalti affidati ad un’intelligence, spesso della Gdf, e laddove ci fossero procedure anomale allora si interverrà chirurgicamente per sanzionare comportamenti sbagliati. Quindi forza, coraggio, fiducia per un Paese che deve rialzare la testa. Conto che questo sia un colpo importante e che possa muovere tanta inerzia che nel Paese c’è stata”, conclude Variati. (Rin)