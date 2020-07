Coronavirus: oggi riunione trilaterale tra presidenti di Austria, Slovenia e Croazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in programma per oggi a Vienna un incontro trilaterale tra i presidenti di Austria, Slovenia e Croazia, rispettivamente Aleksandar Van der Bellen, Borut Pahor e Zoran Milanovic. Secondo quanto evidenzia una nota della presidenza slovena, si tratta del settimo incontro in questo tipo di formato trilaterale. Il tema principale di confronto sarà la pandemia del Covid-19 e la ripresa economica dopo questa emergenza. (Lus)