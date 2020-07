Ue: premier Sanchez al "Corriere della Sera", il nostro patto per l'Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedro Sánchez (Madrid, 1972) è diventato capo del governo spagnolo il 2 giugno 2018. Ha vinto due elezioni, sia pure senza maggioranza assoluta. Ora ha dovuto gestire un'emergenza da quasi 30 mila morti. Al "Corriere della Sera" nella sua prima intervista a un media straniero dall'inizio della pandemia spiega come hanno reagito spagnoli e italiani. "Con disciplina, con resistenza, con spirito di vittoria. Abbiamo subìto un colpo durissimo, ma non ci siamo abbattuti; abbiamo fatto fronte in modo titanico. Abbiamo messo in campo sforzi senza precedenti. Non ci siamo limitati a chiuderci in casa; il che già non era scontato. E' emerso il valore e l'animo dei due popoli. In Spagna ci siamo mossi per salvare le imprese, evitare i licenziamenti, sostenere tre milioni e mezzo di lavoratori senza stipendio, aiutare un milione e mezzo di autonomi. E abbiamo introdotto il reddito minimo vitale, una misura simile al vostro reddito di cittadinanza. Ma ora l'Europa deve essere all'altezza dei suoi popoli". Non tutto ha funzionato, però. "Il senno è sempre del poi. Se avessimo saputo a fine febbraio quel che sappiamo adesso, avremmo chiuso prima. Ma se avessi chiuso allora, la società e il Parlamento non mi avrebbero seguito. Ero consapevole che stavo chiedendo uno sforzo enorme, infatti lo stato d'allarme è stato prorogato ogni 15 giorni; e ogni 15 giorni mi sono sottoposto alla discussione e al voto del Parlamento. E' stato come fare un dibattito sullo stato della nazione ogni due settimane". (segue) (Res)