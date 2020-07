Ue: premier Sanchez al "Corriere della Sera", il nostro patto per l'Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si può parlare di un patto, di un'alleanza politica tra Sanchez e Conte per chiedere all'Europa una meta, per la solidarietà e gli investimenti. "Sì. Questa alleanza, questo patto tra Italia e Spagna è necessario e può portare grandi frutti all'Europa. Siamo due popoli fratelli, mediterranei, europeisti. Abbiamo avuto dissidi, ad esempio sull'immigrazione...". Sull'immigrazione l'Italia è stata spesso lasciata sola. "E invece dobbiamo dare una risposta comune, all'insegna della responsabilità e della solidarietà, sull'immigrazione e sul resto. Siamo stati colpiti dal virus più di altri perché siamo due Paesi aperti, con una forte proiezione internazionale. La Spagna è la nazione con più visitatori al mondo, l'anno scorso sono stati 83 milioni: quella che era — e resterà — una forza è diventata una vulnerabilità. Vale per Madrid e Barcellona quello che vale per un'altra città straordinaria come Milano. Ma ora Italia e Spagna possono contribuire a imprimere un cambiamento epocale all'Unione europea". II governo italiano e quello spagnolo sono i promotori della lettera al Consiglio europeo del 25 marzo, per chiedere la creazione di debito condiviso. Ora il risultato sembra vicino. "Lo è. Gli obiettivi sono tre: l'accordo va chiuso entro questo mese; non dobbiamo diminuire la dimensione del Recovery Fund e il rapporto tra la parte a fondo perduto e quella a debito; occorre far arrivare le risorse in fretta e per un arco di tempo lungo, per rendere strutturale la ripresa economica". (segue) (Res)