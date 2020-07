Ue: premier Sanchez al "Corriere della Sera", il nostro patto per l'Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul Recovery Fund si può fare davvero entro luglio. "Si può e si deve. Non possiamo aspettare oltre: i cittadini non capirebbero, gli attori economici neppure. Abbiamo vissuto una pandemia inedita; dobbiamo dare una risposta congiunta e altrettanto inedita Siamo a un passo da un risultato storico, da un evento decisivo: come per voi la creazione della Comunità europea; per noi l'ingresso in Europa dopo la caduta del regime franchista; per l'Est il crollo del Muro; per tutti la nascita della moneta unica. E' storico il momento che stiamo vivendo. Se falliamo, i nostri stessi popoli ci presenteranno il conto. Se riusciamo, possiamo fare un balzo in avanti nella costruzione europea". Il capo del governo di Madrid crede che la nostra generazione vedrà gli Stati Uniti d'Europa. "Sì. Se avremo successo in questo momento cruciale, sono convinto che li vedremo". Forse si aspettava qualcosa di più da Francia e Germania. Macron aveva firmato la lettera spagnola; poi ha dato l'impressione di riallinearsi alla posizione tedesca. "L'importante è sottolineare gli elementi comuni delle varie proposte. La Spagna aveva suggerito una dimensione ancora maggiore del Recovery Fund. Ma se ai 750 miliardi indicati dalla Commissione europea uniamo il fondo di assicurazione sull'impiego, il Mes e le risorse della Banca degli investimenti, parliamo di una proposta senza precedenti, superiore ai mille miliardi. L'essenziale è che l'Europa costruisca un proprio modello: trasferimenti, debito condiviso, rilancio dello stato sociale. E rafforzamento della sanità pubblica, che altri Paesi non hanno; e anche per questo sono ancora in grave difficoltà". (segue) (Res)