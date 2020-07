Ue: premier Sanchez al "Corriere della Sera", il nostro patto per l'Europa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è però la ritrosia di alcune nazioni del Nord Europa. "Sta a noi dimostrare che certi luoghi comuni non corrispondono alla realtà". Sanchez andrà in Olanda e in Svezia prima del vertice di Bruxelles del 17. "Sì. Ho il massimo rispetto di Mark Rutte e di Stefan Löfven. Ma devono riconoscere che non c'è un Paese che dà e uno che riceve; il Fondo è una cassa comune, cui contribuiscono tutti. E, se non ci muoviamo, è in pericolo anche il mercato unico; da cui i piccoli Paesi dell'Europa centrale traggono un vantaggio maggiore del nostro". Poi spiega con quale criterio saranno votati in Europa i piani di spesa dei vari Paesi. L'Olanda chiede l'unanimità. "La Commissione europea ha già individuato un meccanismo di valutazione che mi pare ragionevole. Non vedo la necessità di veti". Quanto al Mes per la sanità, "so che in Italia è una questione politica aperta. Credo che ogni Paese sia libero di scegliere e non vada stigmatizzato, qualunque sia la scelta. La Spagna ha un accesso adeguato al credito; quindi per ora non vediamo la necessità di ricorrere al Mes". (Res)