Usa-Cina: direttore Fbi Wray, Pechino “principale minaccia” per gli Stati Uniti

- Il direttore del Federal Bureau of Investigation (Fbi), Christopher Wray, ha dichiarato ieri, 7 luglio, che il governo cinese rappresenta la “principale minaccia a lungo termine” per la sicurezza e il primato strategico degli Stati Uniti. Intervenuto a un evento organizzato dal think tank Hudson Institute di Washington, Wray ha descritto una campagna di distruzione su più fronti che Pechino avrebbe intrapreso per abbattere gli Usa e rivendicare il ruolo di prima potenza mondiale. “La posta in palio non potrebbe essere maggiore”, ha avvertito il funzionario, secondo cui “la Cina è impegnata in uno sforzo globale di Stato per divenire l’unica superpotenza con qualunque mezzo a necessario”. Durante il suo intervento, durato quasi un’ora, Wray ha fornito un quadro generale di quella che a suo dire è una campagna a tutto campo di interferenza, spionaggio economico, furto di dati e risorse economiche e attività politiche illegali condotte da Pechino ai danni degli Usa, anche tramite la corruzione e il ricatto per intimidire la politica Usa. (segue) (Nys)