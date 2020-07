Usa-Cina: direttore Fbi Wray, Pechino “principale minaccia” per gli Stati Uniti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo giunti ad un punto per cui l’Fbi opera ora un caso di contro intelligence connesso alla Cina ogni 10 ore”, ha dichiarato il direttore dell’agenzia investigativa Usa. “Dei quasi 5mila casi di contro intelligence attivi attraverso il paese, quasi la metà sono connessi alla Cina”. Wray ha anche affermato che il presidente cinese, Xi Jinping, ha inaugurato un programma battezzato “Fox Hunt (“Caccia alla volpe”) teso a individuare e silenziare i cittadini cinesi residenti all’estero ritenuti una potenziale minaccia per il governo di Pechino. “Parliamo di rivali politici, dissidenti e critici che puntano ad esporre le vaste violazioni dei diritti umani” perpetrate dalla Cina, ha affermato il direttore dell’Fbi, secondo cui l’obiettivo del programma è di “costringere (questi soggetti) a rientrare in Cina” ricorrendo a “scioccanti” tattiche intimidatorie. (Nys)