Thailandia: vicepremier Somkid anticipa l’arrivo di una “tempesta economica” (4)

- Il Consiglio nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Nesdc) – l’agenzia della Thailandia incaricata della pianificazione economica – ha messo in guardia dal grave impatto della crisi pandemica sulle finanze delle famiglie thailandesi, il cui debito complessivo potrebbe giungere a superare l’80 per cento del prodotto interno lordo nazionale (Pil). “La pandemia ha causato chiusure di attività economiche, ed ha sommato i suoi effetti ai danni causati alle famiglie dalla siccità. Ne è conseguito un aumento dell’indebitamento da parte delle famiglie, di pari passo con il calo dei redditi”, ha dichiarato il segretario generale della Nesdc, Thosaporn Sirisumphand. Il funzionario ha anche messo in guardia dalle ricadute economiche della crisi sanitaria nel secondo trimestre del 2020, per effetto dei fallimenti aziendali e dei licenziamento. I prestiti ai consumatori avevano già esibito un aumento del 7,5 per cento lo scorso anno, quando il debito complessivo delle famiglie thailandesi è ammontato a 13.470 miliardi di baht (433 miliardi di dollari), pari al 79,8 per cento del prodotto interno lordo nazionale. (Fim)