Hong Kong: nuovo ufficio di sicurezza nazionale inaugurato presso l'ex Metropark Hotel

- Pechino ha ufficialmente aperto il suo nuovo ufficio di sicurezza nazionale a Hong Kong questa mattina. La sede dell'ufficio si trova presso un ex albergo nel quartiere commerciale di Causeway Bay. Secondo la stampa locale, l'ufficio supervisionerà l'applicazione da parte del governo di Hong Kong della controversa legge sulla sicurezza nazionale che punirà gli atti di secessione, sovversione, terrorismo e collusione con forze straniere. Il capo dell'ufficio, Zheng Yanxiong e il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, hanno partecipato alla cerimonia di apertura presso l'ex Metropark Hotel, che offre una vista sul Victoria Harbour della città. La cerimonia di inaugurazione è durata circa mezz'ora e si è svolta fuori dall'entrata dell'hotel, in Tung Lo Wan Road. Il direttore dell'ufficio ha parlato alla presenza di funzionari del governo locale e figure pro-Pechino. Zheng ha sottolineato che l'ufficio e i suoi funzionari si atterranno alla legge, e che non violeranno i diritti legittimi di nessun individuo o organizzazione. Il funzionario di Pechino, che aveva precedentemente gestito le proteste di Wukan nel Guangdong, ha affermato che il suo ufficio migliorerà le comunicazioni con l'ufficio di collegamento e il presidio dell'Esercito popolare di liberazione ad Hong Kong. (segue) (Cip)