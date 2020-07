Hong Kong: nuovo ufficio di sicurezza nazionale inaugurato presso l'ex Metropark Hotel (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lam ha definito l'apertura del nuovo ufficio un "momento storico". "Il governo della regione amministrativa e il Comitato per la sicurezza nazionale che presiede istituiranno un meccanismo di coordinamento con l'ufficio appena istituito per rafforzare la condivisione di informazioni e operazioni in materia", ha spiegato. Il capo dell'ufficio di collegamento di Pechino a Hong Kong, Luo Huining, ha definito la presenza dell'ufficio sul suolo di Hong Kong come "il guardiano della sicurezza nazionale". Una bandiera nazionale è stata anche issata all'esterno dell'edificio e un emblema nazionale è stato posizionato sull'edificio. Durante la notte sono state installate barriere e il commissario di polizia Chris Tang ha fatto visita durante i lavori. Le autorità non hanno inviato inviti ai media locali a partecipare alla cerimonia di apertura. (Cip)