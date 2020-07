Cina: coronavirus, esperti Oms nel paese per identificazione fonte zoonotica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esperti dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) si recheranno in Cina questo fine settimana per predisporre una missione internazionale tesa a identificare la fonte zoonotica della Covid-19. Lo ha annunciato ieri, 7 luglio, il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Tutti i preparativi sono stati completati e gli esperti dell'Oms viaggeranno in Cina questo fine settimana per preparare piani scientifici con le loro controparti cinesi per identificare la fonte zoonotica della malattia", ha dichiarato Tedros. il direttore dell'Oms ha specificato che gli esperti svilupperanno la portata e i termini di riferimento per una missione internazionale guidata dall'Oms, il cui obiettivo è far progredire la comprensione degli ospiti animali per la Covid-19 e accertare come la malattia sia stata trasmessa da animali ad esseri umani. "L'identificazione dell'origine della malattia virale emergente si è dimostrata complessa nelle epidemie passate in diversi paesi. Una serie ben pianificata di ricerche scientifiche farà avanzare la comprensione degli ospiti e il percorso di trasmissione agli esseri umani", ha scritto Tedros su "Twitter". (segue) (Cip)