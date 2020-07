Cina: coronavirus, esperti Oms nel paese per identificazione fonte zoonotica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo processo è uno sforzo in evoluzione che può portare a ulteriori ricerche e collaborazioni scientifiche internazionali a livello globale", ha aggiunto il direttore dell'Oms. Michael Ryan, direttore esecutivo del programma delle emergenze sanitarie dell'Oms, ha spiegato che le risposte alle domande sulla fonte zoonotica di una malattia possono talvolta sfuggire, come nei casi di Ebola, Mers e Sars, che hanno richiesto un meticoloso approccio multisettoriale. Nel caso della Covid-19, Ryan ha affermato che l'identificazione dell'origine zoonotica potrebbe coinvolgere il regno degli animali selvatici, il regno degli animali d'allevamento, nonché le interazioni tra quegli animali e gli umani. "Comprendere che la narrativa e il percorso attraverso cui questo virus è entrato nella popolazione umana è estremamente importante, ma non è sempre un processo semplice per poter ottenere quella risposta", ha detto. (Cip)